وزير نظامي : لا يمكن خفض الأسعار فور انخفاض الدولار .. و ” التجار الحيتان لا يرضون بالقليل “

وزير نظامي : لا يمكن خفض الأسعار فور انخفاض الدولار .. و ” التجار الحيتان لا يرضون بالقليل “

اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عبد الله الغربي، أنه لا يمكن أن تنخفض الأسعار فور صدور قرار بتخفيض سعر الدولار.

وقال المغربي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية، إن المنافسة هي من يحسم السعر الجديد، مشيراً إلى أن هناك حيتاناً من التجار لا يرضون بالربح القليل.

وأضاف أن هؤلاء التجار كانوا يرفعون من أسعار البضائع مع ارتفاع سعر الدولار، وعندما انخفض سعر الصرف ابتعدوا عن السوق وأغلقوا محالهم.

وتحدث المغربي عن إحداث مركز تمويني في سوق الهال للإشراف على الأسعار ومراقبة الفواتير، مضيفاً أن سعر البندورة يدخل بسعر 25 ليرة ويخرج بسعر 65 ليرة.

ورداً على تساؤلات أعضاء برلمان النظام، رفض المغربي أن تكون أسعار مؤسسة التدخل الإيجابي أعلى من الأسواق، مرجحاً أن يكون الغلاء فقط في الخضار والفاكهة.