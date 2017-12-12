وفاة “ تشارلز جنكيز ″ المنشق الأمريكي لدى كوريا الشمالية عن 77 عاما

ذكر تقرير إعلامي ياباني الثلاثاء أن تشارلز جنكيز، وهو سيرجنت (رقيب) في الجيش الأمريكي انشق وعاش في كوريا الشمالية لنحو 40 عاما، قد توفي عن عمر ناهز 77 عاما.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” أن جنكيز توفي لأسباب غير معروفة في اليابان حيث كان يعيش مع زوجته هيتومي سوجا، وهي يابانية خطفت في وقت سابق في كوريا الشمالية، وابنتيهما المولودتان في كوريا الشمالية.

وفى عام 2002، اعترف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل، بأن عملاء بلاده اختطفوا سوجا من جزيرة سادو اليابانية في أواخر السبعينيات وانها اضطرت إلى الزواج من المنشق.

وسمحت كوريا الشمالية لسوجا وأربعة ناجين آخرين من الاختطاف بالعودة إلى ديارهم، وقام المسؤولون اليابانيون فيما بعد بترتيب لم شمل جنكينز وأسرته.

واستسلم جنكينز، وهو مواطن من نورث كارولاينا، للسلطات العسكرية الأمريكية في عام 2004 لدى وصوله إلى اليابان.

وقال جينكينز في محاكمته العسكرية انه ترك خدمته على طول المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في الخامس من كانون ثان/ يناير 1965، لأنه “أراد تجنب الانتقال إلى القتال في فيتنام”.

وقد ثبتت إدانته بـ”الهروب من الخدمة العسكرية ومساعدة العدو”. وقضى عقوبة مدتها 30 يوما في السجن للهرب من الخدمة.(DPA)