﻿شاب موريتاني يصاب بالجنون بعد عثوره على 3 كيلو غرامات من الذهب الخالص

فقد شاب موريتاني من المنقبين عن #الذهب شمال #موريتانيا عقله أمس عندما عثر فجأة على كتلة تبين له أنها ثلاثة كيلوغرامات من الذهب الخالص تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الأوقية الموريتانية.

وكان الشاب سيدي محمد، حسبما أكدت وكالة الوئام الإخبارية، يبحث في حفرة تحت الغبار والأتربة في صحراء موريتانيا الشمالية عن غرام واحد أو غرامي ذهب كالعادة، فإذا به يحصل دفعة واحدة على كتلة من الذهب فانفجر عقله وأصيب بالجنون.

واجتاحت المنقب الشاب نوبة من الضحك الهستيري عندما تأكد أن الكتلة التي عثر عليها هي بالفعل من الذهب الخالص وأن وزنها يصل إلى ثلاثة كيلوغرامات، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، وأكد مرافقو الشاب المنقب أنه أصيب بحركات هستيرية تحولت فيما بعد إلى حركات عنيفة هجومية ضد مرافقيه وأصحابه الذين كانوا حوله٠

وبدل التمتع بثرائه المفاجئ يوجد الشاب سيدي ولد محمد حاليا في مستشفى أمراض النفس في مقاطعة السبخة جنوب العاصمة نواكشوط حيث يخضع لعلاجات نفس مركزة.