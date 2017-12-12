CNN : ” ضجة واسعة لفيديو منع الأسد من اللحاق ببوتين ” .. و حساب تابع للخارجية الأمريكية يعلق ” ثمن البقاء في السلطة ” !

12 ديسمبر، 2017
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول “الموقف المحرج” الذي تعرّض له بشار الأسد لدى استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

فقد تداول روّاد هذه المواقع مقطع فيديو يظهر ضابطاً روسياً يطلب من الأسد عدم اللحاق ببوتين عبر شده من ذراعه، أثناء توجه الأخير نحو المنصة ليلقي كلمة أمام القوات الروسية في القاعدة.

وقد اعتبر عدد كبير من ناشري هذا الفيديو ما حدث “إذلالاً” للأسد، كما برزت تغريدة في هذا السياق لفريق التواصل الالكتروني بوزارة الخارجية الامريكية، جاء فيها: “مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!”

وعلى الجانب الآخر، اعتبر البعض الأمر عادياً ولا يستحق هذه الضجة، مشيرين الى أنه ربما يكون مرتبطاً بأمور بروتوكولية. (CNN)

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5 آراء على “CNN : ” ضجة واسعة لفيديو منع الأسد من اللحاق ببوتين ” .. و حساب تابع للخارجية الأمريكية يعلق ” ثمن البقاء في السلطة ” !”

  1. دخل ( ذنب الكلب ) موسوعة جينس لأذل رئيس في التاريخ … أذله شعبه و أهانه أصدقائه و مسح به الارض القاصي و الداني و هو مازال ممسكا بالكرسي الذي سبب له كل هذا الذل … و في النهاية لن يكون مصيره بمشرف اكثر من مصير القذافي و صالح بإذن الله

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  3. شو وين الشبيحة المنحبكجية النبيحة ,,,, اللي كانو عم يقارنو استقبال بوتين لذنب الكلب مع باقي السفهاء العرب….شايف كل مين حط صرماية بحلقو وسكت…

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  4. فعلا امر بروتوكولي خالص… الصبي لا يمشي مع المعلم وعسكري روسي قال لبثار: وقف ياولد ولا تتحرك لم قللك … ذُل مابعده ذُل يابن الكلب جروك من ما بيجروا العنزه للذبح وطبعاً هذا هو مستقبلك ما حتعرف مين يلي حي ينهيك وحيكون واحد من حراسك. يلي عملته مع السوريين حيصير فيك وقريباً

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