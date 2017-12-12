CNN : ” ضجة واسعة لفيديو منع الأسد من اللحاق ببوتين ” .. و حساب تابع للخارجية الأمريكية يعلق ” ثمن البقاء في السلطة ” !

CNN : ” ضجة واسعة لفيديو منع الأسد من اللحاق ببوتين ” .. و حساب تابع للخارجية الأمريكية يعلق ” ثمن البقاء في السلطة ” !

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول “الموقف المحرج” الذي تعرّض له بشار الأسد لدى استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

فقد تداول روّاد هذه المواقع مقطع فيديو يظهر ضابطاً روسياً يطلب من الأسد عدم اللحاق ببوتين عبر شده من ذراعه، أثناء توجه الأخير نحو المنصة ليلقي كلمة أمام القوات الروسية في القاعدة.

وقد اعتبر عدد كبير من ناشري هذا الفيديو ما حدث “إذلالاً” للأسد، كما برزت تغريدة في هذا السياق لفريق التواصل الالكتروني بوزارة الخارجية الامريكية، جاء فيها: “مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!”

وعلى الجانب الآخر، اعتبر البعض الأمر عادياً ولا يستحق هذه الضجة، مشيرين الى أنه ربما يكون مرتبطاً بأمور بروتوكولية. (CNN)

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