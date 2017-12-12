” HTC ” تستعد لإطلاق نظارتها ” Vive Focus “

تستعد شركة “إتش تي سي” التايوانية لإطلاق نظارتها المستقلة للواقع الافتراضي المسماة Vive Focus، حيث أعلنت الشركة أنها سوف تفتح باب الطلبات المسبقة عليها في الأسبوع المقبل، ويمكن للراغبين الطلب من موقع النظارة الرسمي، على أن تبدأ عملية شحن النظارة في شهر يناير/كانون الثاني 2018.

وتعمل النظارة بالاعتماد على منصة Vive Wave الجديدة، وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي لا توجد فيه معلومات عن عملية الإطلاق في السوق الغربية، وفيما يخص التسعير فإن الشركة تنوي بيع النسخة البيضاء من النظارة في السوق الصينية بسعر يصل إلى 605 دولارات أميركية.

ويؤدي هذا التسعير إلى جعلها أكثر تكلفة من نظارة Vive المرتبطة بجهاز الحاسب والبالغ سعرها599 دولارا في السوق الأميركية و820 دولارا أميركيا في السوق الصينية، مما يعني بأن سعر النظارة الجديدة قد يكون أقل بكثير عند وصولها إلى السوق الأميركية.

كما تتواجد نسخة خاصة من النظارة باللون الأزرق تكلف حوالي 755 دولاراً أميركياً، طبقاً لما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن النظارة تعمل كجهاز مستقل، بحيث إنها تسمح للمستخدم بالوصول إلى كل ما يحتاجه في عالم الواقع الافتراضي دون الحاجة إلى وجود جهاز حاسب أو جهاز محمول منفصل لتشغيلها.

وتمتلك نظارة Vive Focus حلول تتبع خاصة بها من الداخل إلى الخارج، مما يسمح للرأس بالتحرك عبر الفضاء الافتراضي في أي اتجاه باستخدام وحدة التحكم المستعملة بشكل أكبر كمؤشر، كما أنها حصلت على شاشة من نوع AMOLED بدقة 3K وبعدل تحديث 75 هيرتز ومجال رؤية 100 درجة، مع توفيرها إمكانية تخزين قابلة للتوسيع عن طريق فتحة MicroSD.

وكانت شركة غوغل قد أكدت، في نفس وقت إعلان نظارة Vive Focus، بأن نظارتها المستقلة للواقع الافتراضي المصنعة بالشراكة مع إتش تي سي قد ألغيت، ويمكن القول بأن نظارة غوغل كانت مشابهة إلى حد كبير لنظارة Vive Focus، لكنها تعمل بالاعتماد على منصة Daydream.