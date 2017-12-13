ألمانيا : تمديد مهمة الجيش لـ ” مكافحة الإرهاب ” في البحر الأبيض المتوسط

أقر البرلمان الألماني، بوندستاغ تمديد مشاركة الجيش الألماني في مهمة مكافحة الإرهاب “سي غارديان”، لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في البحرالأبيض المتوسط.

وصوت 530 نائباً اليوم الثلاثاء، لتمديد المشاركة في المهمة، وعارض 137 نائباً، وامتنع 4 عن التصويت.

يشار إلى أن هذه المهمة الخاصة بحلف “ناتو” تعمل على مراقبة المنطقة البحرية ومكافحة الإرهاب.

وتعمل سفن وطائرات الدول الأعضاء بالحلف على توفير صورة دائمة عن الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورصد أي سفن مشبوهة في إطار هذه المهمة، التي يشارك فيها حالياً 175 جندياً ألمانياً.

وإلى جانب مهمة البحر المتوسط، يعتزم نواب البرلمان الألماني التصويت اليوم وغداً الأربعاء، على التمديد لست مهام أخرى للجيش الألماني.

يشار إلى أن بعض التفويضات الخاصة بهذه المهام تنتهي آخر هذا العام، وبعضها في نهاية يناير(كانون الثاني) المقبل.

ومن المخطط تمديدها في البداية ثلاثة أشهر فقط حتى نهاية مارس(آذار) أو نهاية أبريل(نيسان) 2018.

ومن المقرر أيضاً أن تبت الحكومة الاتحادية المنتظرة، في الشكل المستقبلي لهذه المهام بعد ذلك. (DPA)