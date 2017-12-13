ألمانيا : ميركل و شولتس يعقدان اجتماعهما الأول لبحث تشكيل حكومة ائتلافية

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس اجتماعهما الأول الأربعاء، في محاولة لتمهيد الطريق أمام محادثات ائتلافية بين حزبيهما. وسجل حزب ميركل (المسيحي الديمقراطي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خسائر كبيرة في الانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر، مما دفع الحزب الاشتراكي إلى التعهد بأن يكون في المعارضة.

إلا أن انهيار المحادثات بين كتلة ميركل وحزبين صغيرين، جعل شولتس يعيد تقييم موقفه.

ومن المتوقع أن يحضر اجتماع الأربعاء كل من ميركل، وهورست سيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، الشقيق لحزب ميركل، وشولتس إلى جانب زعيمي المجموعتين البرلمانيتين للحزبين.

ويتوقع أن يعقب ذلك قرار يوم الجمعة من جانب قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي للبدء في مفاوضات رسمية في كانون ثان/ يناير. (DPA)