أمريكا : إنقاذ حياة سلحفاة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

قام فريق من الباحثين الأمريكيين في ولاية #كاليفورنا ، بإنقاذ حياة #سلحفاة عملاقة بعدما رمموا لها قشرتها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

بعد أن جلبت إلى حوض بيرش في معهد سكريبيس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا وهي تعاني من العديد من الأمراض الجسدية كانحناء عمودها الفقري وفجوة كبيرة في قشرتها، خضعت سلحفاة ضخمة إلى عملية ترميم لقشرتها، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 “الإماراتية، قال الباحثون إنهم تعاونوا مع مختبر الوسائط الرقمية في جامعة سان دييغو، ومستشفى ثورنتون، لإجراء هذه العملية وردم الفجوة التي قالوا بأنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات على الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي لدى السلحفاة.

وذكرت جين نيرو موفات، المديرة العامة لمؤسسة رعاية الحيوان والعلوم والحفاظ على الحياة البرية، بأن التعاون مع مختبر الوسائط الرقمية لإنشاء دعامة تمنع قشرة السلحفاة من التقوّس، كلل بالنجاح وسيساهم في تعزيز نمو السلحفاة بشكل طبيعي.