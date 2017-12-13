أمريكا تدرس السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم و بناء مفاعلات نووية

تسعى الإدارة الأمريكية في حث السعودية للنظر في عروض الشركات الأمريكية لبناء مفاعلات نووية، وقد تسمح بتخصيب اليورانيوم كجزء من تلك الصفقة، وفقاً لما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة “سبق” السعودية، أن الشركات الأمريكية طالبت إدارة دونالد ترامب بضرورة استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

وزار وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” السعودية خلال الشهر الجاري؛ حيث تمت مناقشة المشروع، إلا أن المصادر رفضت كشف المزيد من التفاصيل؛ كونها مفاوضات سرية.

وتعمل الحكومة الأمريكية على توفير التكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية، بعد أن انتهت المفاوضات في سنوات سابقة دون الوصول لاتفاقية.

وحظرت الاتفاقات الأمريكية السابقة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته؛ مما أدى إلى إضعاف المفاوضات لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية في المشاريع النووية السعودية خلال إدارة أوباما.

وتدرس الولايات المتحدة تدرس تخفيف هذا الشرط الآن كوسيلة لمساعدة الشركات الأمريكية للفوز بالعقود السعودية.

ويحاول الرئيس الأمريكي الوفاء بوعوده الانتخابية لإحياء الصناعة النووية الأمريكية؛ مما يساعد الشركات الأمريكية التفوق على المنافسين الروس والصينيين في بناء أساطيل جيدة حول العالم.

وكانت السعودية أرسلت طلباً للحصول على معلومات عن المفاعلات النووية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، وهو ما يؤكد جدية المملكة في الحصول على الطاقة النووية.

وأكد مسؤول أمريكي أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يعملون على استدعاء مستشارين حول الكيفية التي سيكون عليها رد الكونغرس على اتفاق قد يمنح السعوديين حق التخصيب وإعادة المعالجة.

وقال “كريستوفر فورد” كبير مديري أسلحة الدمار الشامل ومكافحة انتشار الأسلحة النووية: إن الولايات المتحدة تبحث القضية مع الحكومة السعودية.

وتؤكد المملكة أن لديها سببًا شرعيًّا للحصول على الطاقة النووية، وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي على الطاقة الذي ينمو بسرعة، والتخلص من حرق النفط الخام، وهو وسيلة مكلفة لتوليد الكهرباء، بحسب الصحيفة.