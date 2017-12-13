اتهام منفذ اعتداء نيويورك بالإرهاب و دعم تنظيم ” داعش “

وجه القضاء الأمريكي، الثلاثاء، تهمة الإرهاب ودعم تنظيم “الدولة” إلى البنغلاديشي الذي نفذ تفجير الإثنين في محطة مترو في نيويورك، والذي تبين أنه دخل عالم التطرف عام 2014 بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.

وينتظر أن يوجه مدعي مانهاتن الفدرالي سريعا لعقائد الله (27 عاما) خمس تهم بالنظر إلى الشكوى التي تقدم بها الثلاثاء إلى القاضية كاترين باركر.

واتهم المدعي عقائد الله، الذي فجر عبوة في ساعة ذروة صباح الإثنين في نفق قرب تايمز سكوير، بدعم تنظيم “الدولة” (داعش) واستخدام أسلحة دمار شامل وزرع قنبلة في مكان عام.

ولم تنفجر القنبلة إلا جزئيا موقعة ثلاث إصابات خفيفة. والوحيد الذي أصيب بجروح خطرة هو منفذ الاعتداء وقد أودع المستشفى.

ويعود اعتناق عقائد الله الذي وصل إلى الولايات المتحدة في 2011، للفكر المتطرف إلى “2014 على الأقل” عندما بدأ يشاهد دعايات متطرفين إسلاميين على الإنترنت، بحسب شكوى المدعي.

وبدأ “قبل أسبوعين أو ثلاثة” جمع المعدات اللازمة لصنع قنبلة بدائية (أطواق كهربائية وبطارية 9 فولت ومسامير) تولى تجميعها في شقته، بحسب المحققين.

وقبيل تفجير قنبلته الإثنين، نشر رسالة عبر فيسبوك قال فيها بحسب الشكوى “ترامب لقد فشلت في حماية بلدك”، إضافة إلى بيان آخر موجه إلى أنصار التنظيم المتطرف “للإعلام بأنه نفذ هذا الهجوم باسم تنظيم الدولة”.

مثير للقلق

ويبدو أن المعلومات التي نشرها المدعي تؤكد أن عقائد الله تطرف أثناء إقامته في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول كبير في جهاز مكافحة الإرهاب في بنغلاديش أن اسمه غير مدرج “في لائحتنا الطويلة للأشخاص المتطرفين أو الأعضاء في مجموعات إرهابية” مشيرا إلى أن السلطات مستمرة في جمع المعلومات عنه.

واستجوبت السلطات، الثلاثاء، أسرته في دكا وأولهم زوجته (25 عاما) ووالدته مع أنهما لم يعتبرا من المشتبه بهما.

وبحسب صديق للأسرة فإن عقائد الله الذي تزوج في يناير/كانون الثاني 2016 وترك زوجته في بنغلاديش، كان يزور بانتظام بلده التي شهدت سلسلة اعتداءات جهادية في السنوات الأخيرة.

وتعود آخر زيارة إلى سبتمبر/أيلول بعد ولادة طفله الأول حيث أمضى شهرا مع الأسرة، بحسب المصدر ذاته الذي أكد أنه كان يؤدي صلواته الخمس في المسجد.

وكان عقائد الله وصل إلى نيويورك بتأشيرة لم شمل إذ إن عمه الذي يحمل الجنسية الأمريكية يقيم في بروكلين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وبدأ مثل الكثير من المهاجرين الجدد يعمل كسائق سيارة أجرة قبل أن يعمل كهربائيا، بحسب الصحيفة.

وأقام في الآونة الأخيرة في بروكلين حيث توجد جالية بنغلاديشية كبيرة، بحسب جيران.

ويمكن أن يثير تطرفه الذي لم يلحظ في بروكلين قلق شرطة نيويورك التي عززت إمكانياتها بشكل كبير منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والتي تفاخر دائما بأنها الأفضل في هذا المجال.

وأكد رئيس البلدية بيل دو بلاسيو مساء الإثنين أن الشرطة تقوم بعمل استخباراتي “متين جدا” وتحظى بتعاون معزز من مختلف مجموعات المهاجرين.

واستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادثة للتشديد على “الحاجة الملحّة” لأن يقرّ الكونغرس إصلاحا لقانون الهجرة المتراخي الذي “يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين” بدخول الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات على محاولة التفجير التي نفذها عقائد الله والتي أوقعت 3 جرحى.(AFP)