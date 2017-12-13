استطلاع : الأتراك يعتبرون روسيا حليفاً رئيسياً و يؤيدون الانضمام للاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة “الأناضول” أن استطلاع رأي المواطنين الأتراك أظهر أنهم يعتبرون روسيا والدول الناطقة بالتركية من بين الحلفاء السياسيين الرئيسيين لبلادهم.

ووفقا للاستطلاع الاجتماعي الذي أجراه صندوق التنمية الاقتصادية (İKV)، الذي أجري لتقييم موقف الجمهور (التركي) تجاه الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد حل آخرا بعد روسيا والدول الناطقة بالتركية.

كما أظهر الاستطلاع، أن 78.9% من المشاركين فيه، أيدوا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن 68.8% من المشاركين لا يعتقدون أن البلاد ستنجح في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التركية، أكدت في وقت سابق رفضها العقوبات المفروضة ضد روسيا. (RT)