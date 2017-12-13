البرادعي : ” أتوقع نصراً باليمن مماثلاً للنصر بسوريا ” !

قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إنه يتوقع نصرا في اليمن ممثالا للنصر الذي أعلن عنه في سوريا بعد معرفة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “في سوريا بعد حرب شارك فيها كل من هب ودب لمدة 5 سنوات أعلنا ’النصر‘وتوصلنا الى ’قناعة‘ أن الحل السياسي هو الحل الوحيد.”

وتابع قائلا: “غاب عنا أنه قُتِل أكثر من 400 ألف شخص وشُرد نصف السكان. أتوقع أن نعلن ’نصرا‘ مماثلا في اليمن وغيرها. أمتنا في غيبوبة لمدة قد تطول والجميع مستمر في نهش لحمها”. (CNN)