الخارجية التركية : ” دونالد ترامب ” جرح الضمير الإنساني باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل

حثت الخارجية التركية اليوم الأربعاء، دول العالم على الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم: “نحن نعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعلينا تشجيع البلدان الأخرى على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ضمن الحدود المرسومة عام 1967”.

واعتبر جاويش أوغلو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “جرح الضمير الإنساني باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل”، وأن الخطوة الأمريكية “تهدف إلى شرعنة محاولات إسرائيل لاحتلال القدس”.

وتابع :”يريدون من العالم الإسلامي السكوت على هذه الخطوة، لكننا لن نقف صامتين، فهذه الخطوة قضت على احتمال السلام ودمّرت أرضية العيش المشترك في فلسطين”.

وشدد الوزير التركي على أهمية تحقيق الوفاق الوطني والوحدة بين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات ومواصلة كفاحهم في إطار القانون.

وأكد أن بلاده لن تسمح لأحد المساس بقدسية مدينة القدس وبوضعها التاريخي.(DPA)