الدولار يهبط عن أعلى مستوى في 4 أسابيع بعد حسم انتخابات ألاباما

الدولار يهبط عن أعلى مستوى في 4 أسابيع بعد حسم انتخابات ألاباما

تراجع الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة عملات يوم الأربعاء بعدما حسم المرشح الديمقراطي المعركة الانتخابية المحتدمة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما شديدة المحافظة مما يقلص الأغلبية الطفيفة بالفعل للجمهوريين في المجلس.

وقد يُصعب تراجع أغلبية الجمهوريين في المجلس على الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في خطط الخفض الضريبي وغيرها من عناصر جدول الأعمال الاقتصادي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.15 إلى 93.941 بعدما ارتفع إلى 94.219 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

ونزل الدولار مقابل الين 0.2 بالمئة إلى 113.35 ين بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع 113.75 ين يوم الثلاثاء.

وصعد اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1757 دولار بعدما نزل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1.17175 يوم الثلاثاء أيضا.

كان الدولار ارتفع في وقت سابق من الجلسة بدعم بيانات أفضل من المتوقع لأسعار المنتجين يوم الثلاثاء وقبيل موافقة متوقعة بالإجماع على رفع سعر الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.3315 دولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3303 المسجل يوم الثلاثاء لكن العملة البريطانية ارتفعت لفترة وجيزة بدعم بيانات أظهرت أن التضخم البريطاني صعد على نحو غير متوقع لأعلى مستوى في ستة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني. (REUTERS)