الطاهي الأمريكي الشهير ماريو باتالي يترك برنامجه التلفزيوني بعد اتهامات بالتحرش

قال الطاهي الشهير #ماريو_باتالي إنه ترك شركة مطاعمه بينما قالت شبكة (إيه بي سي) التلفزيونية إنها طلبت منه أن يستقيل من عمله كأحد مقدمي برنامج طهي بعد أن اتهم بالتحرش الجنسي في تقرير نشرته دورية إلكترونية عن تجارة الأغذية.

وذكرت دورية (إيتر نيويورك) أن أربع نساء، لم تكشف هوياتهن، اتهمن باتالي بلمسهن بشكل غير لائق في نمط سلوكي استمر لنحو عقدين على الأقل. ووفقا للدورية فقد كانت ثلاث من النساء يعملن لدى الطاهي الشهير.

وقال باتالي في بيان أرسلته مديرة أعماله ريسا هيلر بالبريد الإلكتروني “أعتذر للناس الذين أسأت إليهم وآذيتهم ورغم أن هويات معظم الأشخاص الذين ذكروا في هذه القصص لم تكشف لي فإن معظم السلوك الذي جرى وصفه يتطابق بالفعل مع بعض الطرق التي تصرفت بها”.

وأضاف “هذا السلوك خاطئ ولا توجد له أعذار. أتحمل كامل المسؤولية عنه وأنا آسف بشدة لأي ألم أو إذلال أو ضيق سببته”.

وذكر باتالي أنه سيبتعد عن العمل اليومي فيما يسعى لاستعادة ثقة الناس واحترامهم، وتحول باتالي بفضل سمعته كطاه مخضرم متخصص في المطبخ الإيطالي إلى نجم تلفزيوني وصاحب سلسلة من المطاعم ومؤلف لكتب الطهي وواحد من أشهر الطهاة في العالم. ( reuters )