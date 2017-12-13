العثور على حيوان حي يزيد عمره على 500 عام في المحيط الأطلسي

ذكر موقع مجلة “نيوزويك” الأميركية أن باحثين من الدنمارك عثروا على ما يُعتقد أنه أقدم الفقاريات الحية، وهي سمكة قرش من فصيلة غرينلاند، تسبح في مياه شمال المحيط الأطلسي الباردة، حيث يعتقدون أن عمرها يبلغ نحو 512 عاماً.

وأوضح الموقع أن هذا النوع من أسماك القرش ينمو بوتيرة سريعة تصل إلى حوالي سنتيمتر واحد في السنة، موضحاً أن العلماء وجدوا أنثى قرش يبلغ قياسها حوالي 18 قدماً (حوالي 520 سنتيمتراً)، إذ يبدو من الواضح أنها عاشت بضعة قرون من التاريخ.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن العلماء استخدموا تقنية التأريخ بالإشعاع الكربوني لتحليل عدسة عين 28 من أسماك قرش غرينلاند، مضيفاً أن دراسة سابقة قد توصلت إلى أن أقدم سمكة قرش يبلغ عمرها حوالي 392 عاماً وبنسبة كبيرة من التأكد أن عمرها يتراوح بين 272 و512 عاماً.

وأردف أنه في حال ثبوت صحة البيانات، فإن سمكة قرش التي عثر عليها ستكون قد عاشت في حقبة العالم الإيطالي الشهير غاليليو، وكذلك قبل حتى وصول المستوطنين الهولنديين إلى مدينة نيويورك الأميركية، وفق ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية، وأفاد نفس المصدر أن متوسط عمر نضج سمك قرش غرينلاند يبلغ 156 عاماً، وقد يحصل أيضاً في سن الشباب (134 عاماً)، فضلاً عن أنه لا يُعرف الكثير عن هذا النوع من المخلوقات.

وفي سياق متصل، تتنقل قروش غرينلاند في بحار القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي من شرق كندا إلى غرب روسيا، لكن في سنة 2013 رصدت غواصة بحثية في أعماق البحار سمك قرش غرينلاند بطول 12 قدماً في خليج المكسيك، تمتلك أنفاً صغيراً مستديراً وعيوناً صغيرة وبلون بشرة رمادية أو سوداء، بالإضافة إلى أنها من النوع شديد الافتراس.

هذا ومن المعروف أن أسماك قرش غرينلاند تتواجد بكثرة في شمال الأطلسي والقطب الشمالي خاصة من شرق كندا إلى غرب روسيا، إذ ترصدها في بعض المناسبات روبوتات في أعماق البحر كما هو الحال في خليج المكسيك.