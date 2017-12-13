العلماء يعدون خارطة ثلاثية الأبعاد لحركة نحو 1500 مجرة

قام فريق من علماء الفلك في #جامعة_ماريلاند الأمريكية بإعداد نموذج ثلاثي الأبعاد لـ 1382 مجرة، تبعد عن الأرض 100 مليون سنة ضوئية، ومن المعروف أن المجرات لا تقف في مكان واحد، بل تسير كل منها بمسار معقد، فضلا عن تطايرها نتيجة الانفجار الكوني الكبير.

واستخدم العلماء عند إعداد الخارطة قاعدة بيانات “Cosmicflows”. وتحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن 17669 منظومة نجمية، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، كما استخدموا معلومات عن انفجارات نجوم سوبرنوفا وغيرها. ومن بينها معلومات تفيد بأن درب التبانة (مجرتنا) ستصطدم بعد 5 مليارات عام بسديم أندروميدا. وكان من الضروري أيضا أخذ تأثير جاذبية المجرات على بعضها بالحسبان.

وقد نشر العلماء على الإنترنت نموذجهم التفاعلي ثلاثي الأبعاد الذي يمكن تكبيره وتدويره وإيقافه وتفعيله مجددا.

وقال برنت تالي، أحد معدي النموذج من جامعة هاواي: “لأول مرة لم نظهر مخططا تفصيليا لتكتل المجرات فحسب بل استعرضنا كيفية نمو تلك المجرات في تاريخ الكون ككل”.