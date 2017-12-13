النجمة الأمريكية بيونسيه تتصدر تصنيف ” بيلبورد ” للمرة الأولى منذ عقد تقريباً

وضعت النجمة #بيونسيه حداً للعنة تلاحقها منذ عقد تقريباً، بتصدر تصنيف اغنيتها الثنائية مع إد شيران “بيرفيكت” تصنيف “بيلبورد” لأفضل مئة اغنية.

وقد حمّلت الاغنية 181 الف مرة في الاسبوع الموسيقي الذي انتهى الخميس الماضي.

وهي المرة الاولى في تسع سنوات التي تتصدر فيها المغنية الامريكية التصنيف منذ اغنية “سينغل ليديز″ التي صدرت العام 2008، إلا أن هذه المدة الفاصلة ليست بقياسية اذ ان المغنية الامريكية شير تصدرت التصنيف العام 1974 مع “دارك ليدي” وانتظرت 25 عاماً بعد ذلك لتعود الى صدارة الترتيب بفضل “بيليف” مطلع العام 1999.

ومع البومها الاخير “ليمونايد” الذي طرحته اولاً عبر خدمة “تايدل” منصة البث الموسيقي التدفقي التي يملكها زوجها، اختارت بيونسيه سبيلاً تجريبياً اكثر. ( AFP )