بالفيديو .. إخراج رمح اخترق ظهر رجل صيني أثناء جلوسه في سيارته

وقع رجل صيني فريسة هجوم شنيع أثناء جلوسه في سيارته، حيث فوجئ برمح يتجاوز طوله المترين يخترق زجاج نافذة السيارة ويستقر في ظهره.

ونقل الرجل إلى المستشفى على الفور حيث قام الأطباء بمعاينته ليكتشفوا بأن رأس الرمح وصل إلى مسافة عميقة في جسده. وبحسب مصادر الشرطة التي اوردتها شبكة ” 24 ” الإماراتية، فقد تعرض الرجل للهجوم أثناء جلوسه في سيارته، قبل نقله إلى مستشفى هوانغشان الشعبي، في إقليم أنهوي شرقي الصين.

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، الرجل على السرير والرمح في ظهره.

وتجنب الأطباء إخراج رأس الرمح من ظهر الرجل في بادئ الأمر خشية تعرضه إلى نزيف حاد قد يؤدي إلى وفاته.