بالفيديو .. طفل أمريكي في الرابعة يقرأ 100 كتاب في يوم واحد

بالفيديو .. طفل أمريكي في الرابعة يقرأ 100 كتاب في يوم واحد

أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة تم بثه على موقع #فيس_بوك ، طفلاً لم يتجاوز الرابعة من عمره وهو يقرأ 100 كتاب في غضون يوم واحد فقط.

وقرأ الطفل كالب غرين (4 سنوات) من مدينة شيكاغو الأمريكية، ما مجموعه 100 كتاب يوم السبت الماضي أثناء بث حي على صفحة والده على فيس بوك.

وقال الوالدان إن ماراثون القراءة اقترحه طفلهما كالب، وأنهما لم يكونا واثقين بأن يتمكن الطفل من اتمام قراءة 100 كتاب، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلا أن كالب خالف توقعاتهما ولم يظهر أي علامات للتباطؤ أو التكاسل ونجح في مهمته ببراعة.

وذكر والد الطفل بأنه تعلم درساً قيماً من الإنجاز الذي حققه طفله، وأضاف: “لقد تعلمت درساً مهماً من طفلي كالب، فتحقيق الحلم مهما كان كبيراً يمكن إنجازه بالإرادة الصلبة والقوية”