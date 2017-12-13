بالفيديو .. قطة ترضع 8 جراء بعدما عجزت والدتهم عن القيام المهمة

أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، #قطة وهي تستلقي على الأرض وترضع ثمانية جراء بعدما عجزت أمهم عن القيام بهذه المهمة لعدم قدرتها على انتاج كمية كافية من الحليب.

فبعد أن تركت الأم جراءها دون طعام كاف، تولت القطة بينكي مهمة إرضاعهم، حيث اعتادت على الاستلقاء على الأرض كل يوم متيحة الفرصة للجراء لرضاعة الحليب من أثدائها.

والغريب في القصة، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، بأن الجراء هم صغار الكلبة روبي التي كانت علاقتها بالقطة متوترة وعدائية على الدوام، وطالما كانت تطاردها في حديقة المنزل.

يذكر بأن القطة والجراء تملكهما عائلة تعيش في منزل قروي بالقرب من منطقة بيلثانغادي جنوب الهند، حيث أنجبت القطة بينكي والكلبة روبي صغارهما في نفس الوقت إلا أن الأخيرة لم تتمكن من إرضاع صغارها لافتقارها للحليب.