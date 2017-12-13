بالفيديو .. مغامر يحقق رقماً قياسياً في المشي على الحبل في سماء باريس

بالفيديو .. مغامر يحقق رقماً قياسياً في المشي على الحبل في سماء باريس

حقق مغامر فرنسي رقماً قياسياً عالمياً جديداً، بعدما نجح في المشي على حبل معلق من ساحة تروكاديرو في #باريس إلى #برج_إيفل الشهير.

وتمكن المغامر ناثان بولين (23 عاماً) من العبور على حبل معلق على ارتفاع 230 قدماً فوق نهر السين وسط باريس، وبلغ طوله 2198 قدماً.

يذكر بأن بولين قام بهذه المغامرة بهدف جمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية، وسجل رقمه الخاص في المشي على الحبل داخل المناطق الحضرية، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد استغرقت المحاولة المحفوفة بالمخاطر حوالي نصف ساعة، حبس جميع الحاضرين خلالها أنفاسهم.

يشالا إلى أن هذه المغامرة الشيقة حضرها آلاف الأشخاص وتم توثيقها بمقطع فيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.