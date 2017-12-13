بوتين يعتزم توسيع قاعدته البحرية في طرطوس

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، لمجلس الدوما مشروع اتفاقية بين موسكو ودمشق (النظام)، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس.

وذكر مجلس الدوما في بيان له أن مشروع الاتفاقية يقضي بتوسيع القاعدة، وكذلك يتعلق بدخول السفن الروسية في المياه والموانئ السورية.

وكان بوتين عين نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف ممثلا له في غرفتي البرلمان، لمتابعة مسألة المصادقة على الوثيقة الموقعة في دمشق في 18 يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وأوضح الرئيس السابق لهيئة الأركان للقوات البحرية الروسية الأميرال فيكتور كرافتشينكو في حديث لوكالة “إنترفاكس” أن هذا الإصلاح سيجعل من مركز الدعم اللوجستي في طرطوس قاعدة بحرية واسطة النطاق، مما سوف يعزز القدرات العملياتية للأسطول الروسي ومواقع موسكو في البحر المتوسط على وجه العموم.

وأضاف الأميرال أن هذا المشروع سيتيح للسفن الحربية الثقيلة، وخاصة من نوع الطراد، دخول القاعدة وتلقي الصيانة هناك. (RT)