بول بوغبا : لم أندم على عدم الانضمام لريـال مدريد

بول بوغبا : لم أندم على عدم الانضمام لريـال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب الفرنسي #بول_بوغبا أكد أنه لم يشعر بالندم لعدم انتقاله لنادي #ريال_مدريد الإسباني وتفضيل الانضمام لمانشستر يونايتد.

وعاد بوغبا إلى مانشستر يونايتد في الموسم الماضي مقابل 105 مليون يورو بعد أن رحل عنه في 2012.

ونقلت آس عن بوغبا قوله: “لكي أكون صادقاً، ريال مدريد جاء للتفاوض معي وكنت أفكر في الذهاب إلى هناك، ولكنني كنت أفكر أيضاً في التعاقد مع مانشستر يونايتد، قلبي كان يناشدني بالعودة إلى هنا (مانشستر)، لا أعرف لماذا، لم أكن أعرف ماذا يمكن أن يحدث ولكنني اتخذت القرار ولا أشعر بالندم، لا أندم أبداً بسبب اختياراتي”.

ولم يتألق بوغبا بالشكل المتوقع خلال العام ونصف العام الذي قضاه مع مانشستر يونايتد حتى الآن.

وتعرض بوغبا لإصابة في بداية الموسم الحالي أبعدته عن صفوف مانشستر يونايتد في 7 مباريات في الدوري الإنكليزي و3 لقاءات أخرى في دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات الـ12 التي لعبها حتى الآن، سجل بوغبا 3 أهداف ونفذ 7 تمريرات حاسمة. ( DPA )