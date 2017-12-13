بيب غوارديولا يرد على تصرف مورينيو تجاه لاعبيه

نفى مدرب نادي ​#مانشستر_سيتي​ الإنكليزي، #​بيب_غوارديولا ، أن يكون لاعبي الفريق بالغوا في الاحتفال بفوزهم على يونايتد في “ديربي” المدينة، مؤكداً أنه يشجع اللاعبين على الاحتفال بعد المباريات.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمره الصحافي، حسب النشرة الرياضية: “بالتأكيد لم نبالغ، احتفلنا بنفس الطريقة بعد مباراة ساوثامبتون، لعبنا 96 دقيقة أو أكثر، لكننا كنا سعداء، لقد كانت مباراة “ديربي” وكانت أمام الغريم الأقرب لنا”.

وتأتي تصريحات بيب بعدما أشيع في الصحافة الإنكليزية أن خلافاً حاداً حصل بين الفريقين في غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء المباراة.

من جهته لم يعلق مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، على الأقاويل التي انتشرت بشأن الشجار الذي دار في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بملعب أولد ترافورد، عقب مباراة “الديربي” التي خسرها فريقه الأحد الماضي، واكتفى بالإشارة إلى أن أصل المشكلة قد يعود إلى مسألة “السلوك والأخلاق”.

ولم يرد مورينيو أيضاً الرد على تصريحات غوارديولا الذي دافع عن لاعبيه في مؤتمر صحافي نافياً أن تكون احتفالاتهم تجاوزت ما هو مألوف بعد الفوز على “الشياطين الحمر” 2-1 في عقر دار الأخير، والتي تحولت إلى شجار تورط فيه أكثر من 30 شخصاً من الجانبين، وفقاً لوسائل إعلام.

وأكد البرتغالي: “فليقل بيب ما يقوله، لست هنا كي أعلق على تصريحاته”.

وتابع أن “الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو أن الأمر بالنسبة لي يعود لاختلافات بخصوص السلوك والأخلاق، هذا هو الشيء الوحيد ليس أكثر، ليس لدي شيئ آخر أضيفه”.

وتحدث المدرب البرتغالي بعد ذلك عن اللقاء المقبل، موضحاً أن الخسارة أمام السيتي قد تضيف “رغبة أكثر في الفوز”، لأنه “لا يوجد شخص يحب الخسارة مرتين متتاليتين”.

وقال مورينيو: “حين تخسر مباراة، ترغب بعدها دائماً في بذل المزيد من الجهد، يعتمد الدافع دائماً على رغبة أكبر في الفوز، أكرر، بعد تحقيق نتيجة سيئة لا تريد أن تكون هناك نتيجتان سيئتان”. ( EFE )