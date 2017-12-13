تركيا : إصابة شابين سوريين جراء حادث سير بعد فرارهما من الشرطة بدراجة نارية مسروقة

تعرض شابان سوريان لحادث سير، أثناء محاولتهم الفرار من الشرطة، على متن دراجة نارية مسروقة، بمقاطعة عصمان غازي، بمحافظة بورصة، التركية.

وقالت قناة “سي ان ان تورك“، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابين سرقا الدراجة، وصادف وجود دورية لقوات الشرطة عند وصولهما إلى تقاطع شارعي إينونو، وجمهورييت، بمقاطعة عصمان غازي، فحاولا الهرب ظناً منهما بأن الشرطة تبحث عنهما.

وأضافت أن فرارهما المفاجئ لفت انتباه الشرطة التي دعتهما إلى التوقف، إلا أن الشابين استمرا بالهرب ليصطدما بحافلة صغيرة تحمل الرقم (16 D 0676)، مما أدى إلى إصابتهما.

ونقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مستشفى بورصة الحكومي، وتبين أنهم يحملون الجنسية السورية، وأن الدراجة النارية كانت مسروقة.