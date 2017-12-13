تركيا : الإعلام التركي يتداول مقطعاً مصوراً لأب سوري يدفع طفله للدخول إلى ” حاوية تحت الأرض ” لجمع النفايات ( فيديو )

تداولت وسائل إعلام تركية مقطعاً مصوراً يظهر خلاله طفل سوري يبحث بين النفايات، بمساعدة والده، داخل حاوية ضخمة، بمدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفيديو صور بمقاطعة تشوكوروفا، بمحافظة أضنة، ويظهر فيه إدخال رجل سوري طفله إلى حاوية نفايات ضخمة، بعمق 3 أمتار تحت سطح الأرض، وبيده مصباح، ويبدأ بجمع مايراه مناسباً من القمامة، ويقوم بإيصالها إلى والده، الذي ينتظره خارجاً، ويحملها على مقطورته.

وأضافت الصحيفة أن الطفل بقي تحت الأرض إلى أن انتهى من نقل كل ما يحتاجونه، وأشارت إلى أن المواطنين الأتراك تابعوا ما فعله الطفل السوري ووالده بدهشة كبيرة، متعجبين من تمكنه من البقاء تحت الأرض دون هواء أو ضوء.

وختمت الصحيفة بالقول إن الأب السوري وطفله شوهدا وهما يدخلان أحد الشوارع الجانبية، ومن ثم اختفيا بعد ذلك.