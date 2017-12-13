تعرف على فوائد ” الفازلين ” و تأثيره على الجلد

يزداد الطلب على الفازلين في فصل الشتاء، حيث يستخدمه الكثيرون من الذين يعانون من جفاف الجلد و تقشره، لأنه يحمي من التشققات.

الفازلين هو عبارة عن مجموعة من الزيوت المعدنية والبارافينات أو الألكانات (مركبات هيروكربونية لا تحوي روابط ثنائية أو ثلاثية)، ومكونه الأساسي يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد، والأسباب كثيرة لاعتبار الفازلين مفيدا للجلد.

يساعد الفازلين في علاج الحروق الصغيرة كما أن استخدامه بعد الاستحمام يمنع جفاف الجلد. كما يمكن استخدامه أيام البرد والصقيع، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وينصح خبراء التجميل الذين يعانون من التشققات في كعب القدمين بوضع القدم في ماء دافئ مذاب فيه كمية من الملح وبعد تنشيفها جيدا، تدهن بالفازلين ومن ثم عليهم ارتداء جوارب قطنية، للتخلص من التشققات.

كما يمكن استخدامه بدلا من المراهم المختلفة لليدين، ويحتوي الجلد على زيوت مختلفة، تسمح بالحفاظ على نعومة ومرونة الجلد. بيد أن غسل اليدين بكثرة وباستمرار يسبب جفاف الجلد وتهيجه، وحتى الإصابة بالإكزيما (أحد أشكال التهاب طبقات الجلد العليا). الزيوت الموجودة في الفازيلين تساعد في التخلص من هذه المشكلة والحفاظ على مستوى رطوبة الجلد.