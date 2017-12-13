تغريم مغرد في الكويت بـ 5 آلاف دينار لإساءته للفنانة الإماراتية أحلام

أكد وكيل المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، المحامي بدر باقر، في #الكويت ، تغريم مغرد أساء لأحلام بمبلغ 5 آلاف دينار (ما يعادل 16500 دولار).

وكشف المحامي أن المشكو بحقه عمد للإساءة إلى موكلته من خلال تغريدات تتجاوز حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض الجابر لضرر موكلته، وفقاً لشبكة إرم نيوز، ولم تتضح طبيعة الإساءة الموجهة لأحلام، وما إذا كانت تتعلق بأزمة قطر، كما لم تكشف أحلام بدورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل القضية.

وسبق أن برأت محكمة الجنح في الكويت، أحلام، من الإساءة إلى مغرد شهير عبر حسابها على “تويتر”، في يونيو/حزيران الماضي، حيث أكد المحامي “باقر” آنذاك أن الشاكي ادعى أن موكلته دونت تغريدات تحوي سبًا وقذفًا بحقه، إلا أن المحكمة فندت صحة هذا الادعاء، بعد أن تبين أنها موجهة إلى شخص آخر خارج الكويت.