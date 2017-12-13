تقرير اقتصادي : 102 ألف دولار متوسط ثروة الفرد القطري .. و السعودية في المركز الرابع عربياً
كشف تقرير الثروة العالمية الصادر عن معهد “كريديت سويس” للبحوث لعام 2017، أن إجمالي الثروة العالمية سجل نموا بنسبة 30% بعد مرور عشر سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وشهدت ثروة الفرد البالغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 1.9% مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 6.4%، وسجلت قطر أعلى متوسط ثروة للفرد البالغ بواقع 102.5 ألف دولار في منتصف 2017، بينما حلت الكويت في المرتبة الثانية عند 97.3 ألف دولار (ما يعادل نحو 30 ألف دينار)، وبينما سجلت الكويت ارتفاعا بنسبة 1.4% في ثروة الفرد، إلا أن قطرشهدت تراجعا طفيفا بنسبة 0.2% اعتبارا من منتصف العام الماضي.
ووفقا للتقرير، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة بمتوسط ثروة لكل فرد بالغ يبلغ 78.8 ألف دولار، بزيادة 1.2% مقارنة بالعام الماضي.
وسجلت ثروة الفرد البالغ في البحرين نموا ثابتا بلغ 2.7% منذ منتصف العام الماضي لتصل إلى 30.8 ألف دولار.
وارتفعت ثروة الفرد البالغ في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 2.8% لتلامس 35 ألف دولار، في حين شهدت ثروة الفرد البالغ في مصر انخفاضا حادا بنسبة 50.2%، إلى 3.2 ألف دولار.