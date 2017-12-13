” تويتر ” يضيف ميزة تسمح بإرسال 25 تغريدة دفعة واحدة

أتاح موقع التواصل الاجتماعي ” #تويتر “، لمستخدميه خاصية جديدة تسمح لهم بنشر 25 تغريدة متسلسلة تظهر متتالية بعضها تحت بعض، ويتم نشرها دفعةً واحدة ما يسمح بتنظيم الحوار بشكل أفضل من السابق.

وآلية ذلك تتم عبر الضغط على زر (+) لإضافة تغريدة جديدة بعد كتابة التغريدة الأولى، وهكذا بعد الانتهاء من إضافة كل تغريداتك تضغط على زر Tweet All لنشرها جميعاً دفعة واحدة كتغريدات متسلسلة.

وأثناء تصفح “الخط الزمني” للنشر تظهر التغريدة واحدة أو اثنتين، بحسب شبكة الخليج اونلاين، وهناك رابط بضغطه يتم التوسيع وعرض كل التغريدات بعضها تحت بعض بشكل مرتب وواضح.

وتأتي هذه الخاصية لتسهيل عملية التغريد، حيث يتم يومياً نشر مئات آلاف التغريدات كرد على تغريدة أصلية لمتابعة شرح أفكار الشخص المغرد، فكان لا بد من إطلاق هذه الميزة الرسمية ودعمها من الخدمة مباشرة.

ويتم تفعيل الميزة تدريجياً عبر تحديث تطبيق “تويتر” على “أندرويد” و”iOS” وأيضاً على موقع الويب.