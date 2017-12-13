حسام حسن يكشف حقيقة حمله ” كأس الخمر ” تحية لبوتين

كشف المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن دوافعه وراء تقديم التحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”كأس” أثناء قرعة كأس العالم في روسيا، مشددا على أنه لم يتناول الخمور مطلقا.

وقال حسام حسن: “ليس لي علاقة بهذا الكأس وبحثت عن أي شيء فارغ ولم أجد، ووجدت الرئيس بوتين يحيي كل شخص على حدة، وعندما اقترب مني نظر إلي فقمت برفع الكأس الذي أمامي ولا أعرف ما تحتويه، وقلت استغفر الله العظيم، وقمت بأداء التحية مثلما حياه باقي اللاعبين”.

وأضاف حسن، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه من غير اللائق أن يكون رئيس الدولة يتبع بروتوكولا لديهم ولا أرد التحية، مشددا على أن الجميع تناول الخمور عقب التحية ولكنه لم يفعل ذلك.

وأكد المدير الفني للمصري، أنه يحترم الرئيس فلاديمير بوتين، على المستوى الشخصي ويرى أنه زعيم ويقود العالم بفكر يتمتع بالعدالة، لافتاً إلى أنه لم يتخيل ولم يتوقع أن يحظى بهذا التقدير وسط أساطير العالم في كرة القدم بروسيا، ولكن بعد توجيه الدعوة له من قبل الفيفا شعر أن ذلك أمرا طبيعيا نظراً للمجهود الذي قدمه هو وباقي عظماء كرة القدم. (RT)