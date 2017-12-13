دوناروما يخطط لفسخ عقده مع ميلان الإيطالي

يبدو أن #مينو_رايولا ، وكيل أعمال الحارس الإيطالي #جيانولويجي_دوناروما ، وجد ثغرات في التعاقد الأخير للاعبه مع ناديه #ميلان ، والذي مدد الحارس الشاب من خلاله ارتباطه مع الفريق، وذلك حتى يكون بمقدور اللاعب التفاوض مع أي ناد أخر بدءا من مطلع يناير المقبل.

وأشارت صحيفة “أس” الإسبانية إلى أن أحد محامي رايولا أبلغ الإدارة القانونية لميلان أنه سيقدم طلب لفسخ عقد دوناروما بسبب تعرض الأخير للاعتداءات على المستوى النفسي والمعنوي.

ومن جانبه أرسل دوناروما رسالة إلى مسؤولي النادي أبلغهم فيها أنه تعرض لضغوط نفسية وأنه لم يوقع على تعاقده الجديد بقناعة تامة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأسباب المذكورة ستكون سببا في فسخ العقد طبقا للقانون المدني الإيطالي.

ورغم إصراره على الرحيل، تقاضى الحارس الإيطالي ثلاث دفعات من راتبه السنوي الذي ارتفع من 100 ألف يورو إلى 11 مليون يورو سنويا، وهو ما يعد أحد الأسانيد التي قد يلجأ إليها النادي للدفاع عن موقفه القانوني. ( DPA )