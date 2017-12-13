زلزالان متتاليان بقوة 6.1 و 5.1 درجة یضربان إیران

ضرب زلزالان بقوة 6.1 و5.1 درجة على مقیاس ریختر على التوالی فجر الیوم الأربعاء ضواحی منطقة هجدك التابعة لمدینة راور بمحافظة كرمان جنوب شرق إیران .

ونقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية عن مساعد التنسیق للشئون الإنمائیة فی محافطة كرمان مصطفي آیة الله موسوی قوله إنه تم إرسال فرق التقییم إلى منطقة هجدك على الفور، ولم تصل حتى الآن أی تقاریر بوقوع خسائر جراء الزلزالین.

ووقعت الهزة الأولى بقوة 6.1 ریختر فی الساعة الواحدة و11 دقیقة و29 ثانیة من فجر الیوم فی عمق 10 كم من سطح الأرض، فیما وقعت الثانیة فی عمق 5 كم من سطح الأرض..ووقع العدید من التوابع للزلزال الذی ضرب منطقة هجدك قبل أسبوعین بقوة 6.1 درجة ریختر.