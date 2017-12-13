حسام حسن يكشف حقيقة حمله ” كأس الويسكي ” تحية لبوتين ( فيديو )

برأ حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، نفسه من واقعة «كأس الويسكي» التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حضوره قرعة مونديال 2018 بروسيا.

وكانت صورة قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جمعت بين «حسن» و«بوتين» وهما يحييان بعضهما البعض بكأس من الويسكي، خلال حضور الثنائي لقرعة المونديال، ما تسبب في هجوم شديد على «العميد».

وأكد «حسن» أن واقعة «كأس الويسكي» كان غرضها فقط تحية «بوتين»، مشيرًا إلى أنه لم يتناول ما بداخل الكأس، بل تركها عقب اللقطة.

وقال «حسن»، خلال لقاء له بقناة «المحور»، اليوم الاثنين: «أعتبر هذه اللقطة كوميدية بالنسبة لي».

وتابع: «بمجرد قدوم (بوتين) إلى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في القرعة، فإنه قام برفع الكأس ومر عليهم واحدًا واحدًا ليحييهم بالكأس».

وأردف: «وجدت الرئيس (بوتين) قادمًا إلىّ بهذه الكأس، فاضطررت لحمل الكأس المتواجدة أمامي وقمت بتحيته، لأنني اعتقدت وقتها أن هذا تقليد يجب أن يتم القيام به هناك».

واستطرد «حسن»، قائلًا: «كما أن سامي الجابر، نجم الكرة السعودية الأسبق، قام بنفس الموقف».

وعن ما قام به، بعد هذه اللقطة، قال «حسن»: «عقب تحيتي للرئيس (بوتين) بكأس الويسكي، تركته على الطاولة المتواجدة أمامي واستغفرت ربنا».

واختتم «حسن» تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: «مش حسام حسن إلى يعمل كده». (المصري اليوم)