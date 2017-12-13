كرات جليدية في روسيا تدهش الناس و تحير العلماء !

فاجأت الطبيعة سكان مدينة #بطرسبورغ الروسية بكرات جليدية يبلغ قطرها من 5 إلى 10 سنتيمترات غطت شواطئ الخليج الفنلندي.‏

وتناقل سكان المدينة الروسية صورا مذهلة لهذه الكرات الجليدية التي انتشرت على شواطئ الخليج، والتي حيرت الخبراء الذين يبحثون عن سبب تكونها بهذا الحجم الكبير.

إذ يعتقد قسم منهم أن موجات البحر المتلاحقة حولت الثلج الموجود على الشاطئ إلى كرات ثلجية تبلورت فيما بعد. لكن السؤال الذي يحير الأخصائيين أكثر، هو لماذا تتميز هذه الكرات الجليدية بنفس الحجم ونفس الشكل البيضاوي؟!

ويرجع أكثر العلماء عملية تكون الكرات الجليدية إلى أن شكل الجليد في المياه المالحة يختلف عن تشكله في المياه العذبة، حيث تتشكل في البداية “الدهون الجليدية” من حبيبات الثلج الصغيرة، التي تصبح طبقة جليدية واحدة إذا كان البحر هادئا، وفقاً لقناة روسيا اليوم، أما إذا كان البحر هائجا فموجاته تدحرج كتل الثلج لتشكل منها كرات بيضاوية تتجلد فيما بعد.

ويعتقد إيليا ليوخين عالم البيئة الروسي أن هذه الظاهرة من التشكلات البلورية مرتبطة بالنفط الصناعي، وانطلاقا من أن مياه البحر تعد كمية هائلة من محلول ملحي فإن التبلور فيه يحصل حول نواة فقاعات غازية أو حول جزيئات مادة سائلة طاردة للماء (مثل النفط)، على شكل كرة صغيرة. وبما أن درجة تجمد البقع النفطية أقل بكثير من درجة تجمد الماء، فإن الماء المتجمد حول هذه البقع يتشكل على هيئة كروية أو بيضاوية أثناء تحوله.

وبينما يبحث العلماء عن أجوبة علمية لهذه الظاهرة، يلتقط الناس صورا لهذه الظاهرة الفريدة وإحدى معجزات الطبيعة الخلابة.