ليونيل ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية تهديفية مع النادي و المنتخب

عزّز اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، مركزه كأفضل هداف في العالم لسنة 2017، قبل 3 اسابيع فقط عن انقضاء العام، متقدماً بفارق ضئيل عن غريمه التقليدي، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو .

ورغم أنّ رونالدو نال في العام الجاري لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع نادي ريال مدريد، وتُوّج أيضاً بجائزتي أفضل لاعب من قبل “الإتحاد الدولي لكرة القدم” و”الكرة الذهبية”، لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، إلا أن ميسي يتفوق عليه في إحصائية مهمة.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف، رفع ميسي، رصيده من الأهداف هذا العام إلى 53 هدفاً مع نادي برشلونة الإسباني، ومنتخب بلاده الأرجنتين، بعدما هز شباك مرمى نادي فياريال في بطولة “الليغا”.

ويتفوق ميسي بواقع هدفين فقط على رونالدو، الذي سجل 51 هدفا مع ريال مدريد ومنتخب البرتغال خلال عام 2017، وهذا يعني أن الصراع بينهما سيكون محتدما خلال ما تبقى من هذا الشهر، ومن الممكن جداً أن يفتك كريستيانو الصدارة في الأيام القليلة القادمة في حال تألقه في مونديال الأندية المقام حالياً في إمارة أبو ظبي.