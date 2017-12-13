مذيع ” سي إن إن ” يحرج مسؤولاً أمريكياً يرفض وجود مسلمين في الكونغرس ! ( فيديو )

مذيع ” سي إن إن ” يحرج مسؤولاً أمريكياً يرفض وجود مسلمين في الكونغرس ! ( فيديو )

أحرج مذيع في شبكة سي إن إن الأمريكية، مرشحاً جمهورياً أمريكياً لمجلس الشيوخ، بعد أن أعلن الأخير رفضه لوجود مسلمين في الكونغرس، لأسباب بينت مدى جهله بالقوانين.

ورد المذيع “جيك تابر” على “روي مور”، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، بالكشف عن القانون الذي ينسف ادعاءات مور، الأمر الذي فاجئ الأخير وجعله عاجزاً عن الرد.