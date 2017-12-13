مسؤول : السفن الروسية ستبقى في سوريا لأجل غير مسمى

أعلن مندوب البرلمان الروسي لشؤون سوريا دميتري بيليك، أن مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري سوف تبقى متمركزة هناك لأجل غير مسمى.

وأشار «بيليك»، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء، إلى أن مجموعة السفن الروسية تضم عشر سفن بينها تلك المزودة بصواريخ «كاليبر» المجنحة، التي ركزت القوات الروسية على استخدامها لضرب مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح أن الحضور الروسي البحري في سوريا يمثل جبهة روسية لمواجهة الإرهاب الدولي، ولا يمكن استثناء محاولة تسريب «داعش» عناصره إلى سوريا عبر الساحل.

يشار إلى أن موسكو ودمشق كانتا قد أبرمتا اتفاقية حكومية تضمن بقاء القوات الروسية في قاعدة طرطوس البحرية، كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا أن بلاده سوف تحتفظ بقاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية في سوريا بشكل دائم.