مغامرة متهورة تنهي حياة شاب صيني من ارتفاع 62 طابقاً ( فيديو )

تأكدت وفاة المغامر المتهور الصيني وو يونغنينغ، من على سطح ناطحة سحاب، مثلما يظهر الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا على الإنترنت.

وكان المعجبون بـ “وو” البالغ من العمر 26 عاما، قد تكهنوا بالفعل بوفاته بعد أن توقفت حساباته الشعبية على شبكات التواصل الاجتماعي، عن نشر مواد جديدة منذ 8 نوفمبر.

وأكدت صديقته وأفراد عائلته أخيرا أن “وو” سقط بينما كان يسجل فيديو لمغامرة متهورة جديدة فوق مركز هوايوان الدولي المؤلف من 62 طابقا في تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين، مما أدى إلى وفاته.

وكشف أحد منظفي النوافذ بالمبنى أنه كان بصدد تصوير أحد فيديوهاته التي تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتشبث بأحد جوانب ناطحة السحاب قبل أن يفقد قبضته ويسقط جثة هامدة.

وتم تناقل مقطع الفيديو الذي يظهر “وو” وهو على حافة المبنى للقيام بـ “أيقونته الإبداعية” الجديدة، بينما كان يكافح من أجل رفع نفسه، إلا أنه اختفى عن الأنظار في نهاية المطاف من خلال كاميرا الهاتف الذي كان يستخدمه لتسجيل مغامرته المتهورة.

ووصفت السلطات المحلية التي تحقق في القضية، بأن الوفاة كانت “حادثة” واستبعدت أن تكون مفتعلة أو أن وراءها مؤامرة، بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم، ووفقا للشرطة فإنهم يعتقدون بأن الشاب الصيني سقط على شرفة، وتوفي جراء الإصابات القاتلة التي لحقت به أثناء الحادثة أو بعدها بقليل.

وكشفت “جين جين” صديقة وو، أن المبنى مفتوح للجماهير حتى الطابق 44، حيث أن بطاقات الدخول لا تتيح سوى الوصول إلى فندق “Grand Hyatt”.

وفي غياب أفراد الأمن استخدم وو المصعد حتى الطابق 40، ثم تسلق بحرية ما يقارب 20 طابقا إضافيا”، للوصول إلى المكان الذي صور فيه الفيديو الأخير. (RT)