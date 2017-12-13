وزير المالية القطري : انخفاض العجز العام في ميزانية العام 2018

أكد وزير المالية القطري، علي بن شريف العمادي، إن عجز الموزانة للعام المقبل سيصل إلى 28.1 مليار ريال، أي 7.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 28.4 مليار ريال لعام 2017، وأنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال.

وأضاف، في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 سيتراوح ما بين 2.5% و3%.