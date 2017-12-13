ياباني يقيم حفلاً بعد علمه باستحالة شفائه من السرطان

ياباني يقيم حفلاً بعد علمه باستحالة شفائه من السرطان

أقام رجل أعمال ياباني (80 عاما) حفلة ضخمة ليشكر عددا من الناس ويودعهم بعد تشخيص إصابته بسرطان لا يمكن الشفاء منه.

ودعا ساتورو أنزاكي ألف شخص، بينهم أصدقاؤه وزملاء دراسته السابقون وشركاءه التجاريون وموظفوه، إلى الحفلة التي أقامها أمس.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم تشخيص إصابة أنزاكي، الرئيس السابق لعملاق التكنولوجيا “كوماتسو”، بسرطان المثانة.

وقال للصحفيين بعد الحفلة “سعيد بأنني تمكنت من تقديم الشكر للناس الذين قابلتهم في حياتي”.

ورفض ساتورو العلاج بسبب أعراضه الجانبية ولأنه يريد أن يستمتع بما تبقى من حياته.

وفي العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر إعلانا عن الحفلة في صحيفة. وانتشرت دعوته كالنار في الهشيم، وتلقى تحيات وإطراء لشجاعته من كثيرين، فيما نشر البعض دعابات يتساءلون فيها عن طريقة الحصول على دعوة للحفلة.

واستأجر أنزاكي قاعة في فندق في طوكيو وزينها بما يعبر عن ذكريات حياته.

وحتى يقدم تسلية للمدعوين وكي لا يتحول الجو إلى كآبة فقد دعا فرقة رقص شعبي من مدينته توكوشيما.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأنه حرص على مصافحة أكبر عدد ممكن من الحضور.

وقال أحد موظفيه السابقين “كانت حفلة جميلة. أنا أعاني من مرض بدوري، وقد جعلتني الحفلة أفكر في كيفية قضاء ما تبقى من حياتي”. (BBC)