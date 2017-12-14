ألمانيا : الشرطة تبحث عن رجل مجهول هدد طفلاً سورياً بسكين

تعرض طفل سوري، يبلغ من العمر 13 عاماً، للهجوم بسكين من قبل رجل، في مدينة ينا، الواقعة في ولاية تورينغن، في ألمانيا.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، الثلاثاء (12/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفل كان في طريقه للمدرسة، حيث يوجد حفل عيد ميلاد.

وذكرت الشرطة بأن الرجل أوقف الطفل، وسأله عما يفعله، في حي فينتسيرلا، وبعد ذلك أمسك به ووضع السكين على عنقه.

وحينها ظهر رجل آخر، وهدد الجاني، الذي ما يزال مجهول الهوية، بالاتصال بالشرطة، ليترك الطفل ويزعم أنه كان يمازحه.

وأصيب الطفل بكدمات في عنقه، فيما تبحث الشرطة عن شهود يملكون معلومات عن الرجل المعتدي أو الحادثة عموماً.