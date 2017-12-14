ألمانيا : تشكيك بتحطيم ميسي رقم لأسطورة الكرة الألمانية ” غيرد مولر “

حقق ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني رقمًا قياسيًا جديدًا خلال المباراة التي انتهت بفوز البارسا بهدفين دون رد، أمام فياريال بملعب (لا سيراميكا)، يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري، شككت في مصداقيته إحدى الصحف الألمانية الشهيرة.

وكشفت صحيفة “بيلد”، الأربعاء، أن أسطورة كرة القدم الألماني جيرد مولر المعروف باسم “الطوربيد” أو “مدفعجي الأمة الألمانية” سجل مع بايرن ميونخ 552 هدفًا، مؤكدة بذلك أن رصيده من الأهداف التي سجلها بقميص واحد ما زالت تزيد بمقدار 27 هدفًا عن تلك التي أحرزها ليونيل ميسي مع فريقه الحالي برشلونة.

وبعد أن سجل الأحد الماضي أمام فياريال هدفه رقم 525 بقميص البارسا، عادل ميسي رقم مولر القياسي كاللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف بقميص واحد.

لكن الصحيفة الألمانية احتسبت 27 هدفًا لـ”الطوربيد” مع بايرن حين كان يلعب في دوري ولاية بافاريا المحلي، قبل صعوده لاحقا للبوندسليجا، لترفع بذلك رصيده من الأهداف لـ552.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت (بيلد) في مقال جاء بتوقيع الصحفي الألماني المخضرم فريتز هاوتش أن “الأمر يتعلق بأسطورتين على أي حال”، لكن هاوتش اعتبر أن مولر هو الأعظم من وجهة نظره، مذكرًا بأن “مدفعجي الأمة الألمانية” توج بكأس العالم مع منتخب بلاده، على عكس ميسي الذي لم يحقق هذا اللقب.

وعلى مستوى الأهداف الدولية، لا يزال مولر يتفوق على ميسي حيث سجل البرغوث الأرجنتيني 61 هدفًا في 123 مباراة مع “راقصي التانجو”، بينما بلغ رصيد الأهداف الدولية لـ”الطوربيد” 68 في 62 مباراة مع “المانشافت”. (EFE)