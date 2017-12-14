ألمانيا : فاتورة واردات النفط ترتفع أكثر من 23 % في عشرة أشهر

ألمانيا : فاتورة واردات النفط ترتفع أكثر من 23 % في عشرة أشهر

أظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية الألماني يوم الأربعاء أن ألمانيا أنفقت 26.1 مليار يورو (30.71 مليار دولار) على واردات النفط في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بزيادة قدرها 23.7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يرجع إلى ارتفاع الأسعار بينما انخفض حجم الواردات 1.3 بالمئة.

وظلت روسيا أكبر مورد للخام إلى ألمانيا بحصة قدرها 37.2 بالمئة انخفاضا من 38.9 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من 2016.

وتحث المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تنويع موردي الطاقة بعيدا عن روسيا.

وشكلت الإمدادات البريطانية والنرويجية 20.9 بالمئة من اجمالي واردات ألمانيا من النفط في الأشهر العشرة الأولى من العام بينما بلغت الإمدادات من أعضاء منظمة أوبك 24.0 بالمئة.

واستوردت ألمانيا النفط في الأشهر العشرة من 29 دولة. (REUTERS)