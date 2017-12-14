ألمانيا : مدرسة تركية تفوز بجائزة التكامل الاجتماعي

منحت جائزة The Regine Hildebrandt، والتي سميت باسم عالم وناشط ديمقراطي في ألمانيا الشرقية، لمدرسة تركية “بفضل جهودها في التكامل الاجتماعي”.

وقدم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني مانويل شويسيغ، قيمة الجائزة 20 ألف يورو إلى فاتح ترك، مؤسس مدرسة الرياضة والتعليم التركية “كهرمانلار” (Kahramanlar)، والتي تعني “الأبطال” بالعربية، خلال حفلٍ أقيم في مقر الحزب ببرلين.

وقال مانويل خلال مراسم الحفل، إن المدرسة يحق لها الحصول على الجائزة لمساهمتها في “العدالة الاجتماعية والسلام”.

ومن جهته، قال فاتح ترك مؤسس المدرسة الذي استلم الجائزة، إن مدرسة كهرمانلار التي تأسست قبل 11 عامًا توفر فرصًا للشباب في ثمانية رياضاتٍ مختلفة، وتستقبل طلابًا من جنسياتٍ عديدة.

كما أشادت الحكومة بالمدرسة التي تتخذ من بروهل مقرًّا لها، على بعد 20 كيلومترًا من جنوب وسط مدينة كولونيا، لإسهامها في الاندماج الاجتماعي من خلال الرياضة في عامي 2015 و2016. (Turk Press)