ألمانيا : واحد من كل 5 طلاب تعليم أساسي و متوسط جرب ” الأركيلة ” مرة واحدة على الأقل

ألمانيا : واحد من كل 5 طلاب تعليم أساسي و متوسط جرب ” الأركيلة ” مرة واحدة على الأقل

أظهرت دراسة ألمانية أن واحداً من كل 5 طلاب في مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط استنشاق الأرجيلة مرة واحدة على الأقل في حياته.

وأجرت شركة «داك ـ غيسوند هيد» الألمانية للتأمين الصحي، مسحا شمل 7 آلاف طالب في المرحلتين المذكورتين.

وأظهرت النتائج أن 22 من مئة من الطلاب المشاركين في المسح استنشقوا الأرجيلة مرة واحدة بين الصف الخامس والعاشر، فيما بلغت نسبة الطلاب الذين استنشقوا الأرجيلة كل شهر مرة نحو 6 من مئة.

وقال المدير التنفيذي للشركة، أندرياس ستورم، خلال تصريح صحافي، إن «الأرجيلة عادة خطيرة بالنسبة للشباب، وأظهرت أبحاث أن هنــاك حاجة إلى التوعية، فالعديد من الطلاب يجهلون أضرارها».

وأشار إلى أن الأرجيلة مضرة بالصحة مثل السجائر على أقل تقدير، واستنشاقها لفترة طويلة يؤثر سلبا على وظائف الرئتين ويزيد من مخاطر إصابتهما بالسرطان. (ANADOLU)