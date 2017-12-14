إعلام النظام : إحباط ” عملية إرهابية بسيارة مفخخة ” في دمشق

قالت وكالة أنباء النظام “سانا”، الخميس، إن “الجهات المختصة أحبطت فجر اليوم عملية إرهابية بسيارة مفخخة على طريق المتحلق الجنوبي على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق”.

وذكرت الوكالة أنه “نتيجة المراقبة والمتابعة الدقيقة لأي تحرك إرهابي في ظل الانتصارات الساحقة للجيش العربي السوري على الإرهاب رصدت الجهات المختصة سيارة سياحية نوع هونداي دون لوحات مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات يقودها إرهابي انتحاري على طريق المتحلق الجنوبي”.

ونقلت عن مصدر نظامي أن “الجهات المختصة تمكنت من محاصرة السيارة وتفجيرها قرب جسر اللوان قبل الوصول إلى المدخل الغربي لمدينة دمشق ما أدى إلى مقتل الإرهابي الانتحاري الذي يقودها دون وقوع أي ضحايا”.