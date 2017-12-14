الأردن : التحقيق مع إمام مسجد ” أجر شقة الوزارة لوافد سوري و وضع الإيجار في جيبه “

الأردن : التحقيق مع إمام مسجد ” أجر شقة الوزارة لوافد سوري و وضع الإيجار في جيبه “

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الأوقاف قرر “تشكيل لجنة تحقيق مع إمام مسجد في الشمال ثبت قيامه بتجاوزات غير متوقعة من شخص بصفته”.

وذكرت صحيفة “المدينة” الأردنية، أن الإمام الذي تم شراء شقة له مسجلة باسم وزارة الأوقاف ، كان يقبض إيجار الشقة لحسابه سراً.

وبعد إخلاء الشقة من المستأجر ومنحها له، قام بتقسيمها إلى قسمين، وعمد إلى تأجير قسم لوافد سوري.