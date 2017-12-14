الجعفري يعلنها صريحة مجدداً : لا تفاوض و لا محادثات سلام إن أصرت المعارضة على موقفها من بشار الأسد

الجعفري يعلنها صريحة مجدداً : لا تفاوض و لا محادثات سلام إن أصرت المعارضة على موقفها من بشار الأسد

جدد بشار الجعفري، مندوب بشار الأسد، في محادثات “جنيف 8″، الخميس، رفضه التفاوض المباشر مع المعارضة، احتجاجا على بيان “الرياض 2”.

وطالب رئيس وفد النظام بإلغاء بيان “الرياض 2” وتوسيع تمثيل المعارضة، فيما ادّعى أن وفده لم يضع شروطا مسبقة للمفاوضات المباشرة. وقال الجعفري “مادامت المعارضة تصر على موقفها بشأن الأسد لن تكون هناك محادثات سلام مباشرة ولن التفاوض المباشر مع المعارضة طالما بيان الرياض 2 قائماً”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجعفري، مع نهاية اجتماعات وفد النظام مع المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا، في المقر الأممي بمدينة جنيف السويسرية.

وبحسب أجندة اجتماعات جنيف، التي أقرت في الجولات السابقة، يناقش مؤتمر “جنيف 8” أربعة أمور هي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

وخلال مؤتمر الرياض الذي عقد في السعودية الشهر الماضي، قالت المعارضة السورية، في بيانها الختامي، إنها تؤكد على أن العملية الانتقالية لن تحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته عند بدئها، وأن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني طرح ونقاش كافة المواضيع، ولا يحق لأحد وضع شروط مسبقة.

وقال الجعفري للصحفيين بعد جلسة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا “لا يمكن لأحد الضغط علينا”، واعتبر الخميس أن الدعوة التي وجهها موفد الامم المتحدة ستافان دي ميستورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لممارسة ضغط على النظام، “تقوض مهمته” كوسيط أممي.

وأضاف الجعفري: “بينا له هذا الصباح أن الإصرار على مواقف كهذه وأعني بذلك التصريحات، إنما يقوض مهمته كميسر للمحادثات ما يؤثر في نجاح مسار جنيف برمته”.